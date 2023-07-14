За добу росіяни випустили по Херсону 40 снарядів — ОВА
За минулу добу російські війська обстріляли Херсонську область 76 разів. Зокрема, по Херсону випустили 40 снарядів.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Загалом противник випустив 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також адмінбудівлю у Новоолександрівській сільській громаді, територію двох підприємств та гаражний кооператив у Херсонському районі.
Через обстріли одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.