За добу росіяни випустили по Херсону 40 снарядів — ОВА

За минулу добу російські війська обстріляли Херсонську область 76 разів. Зокрема, по Херсону випустили 40 снарядів.

Про це повідомив﻿ начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загалом противник випустив 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також адмінбудівлю у Новоолександрівській сільській громаді, територію двох підприємств та гаражний кооператив у Херсонському районі.

Через обстріли одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.