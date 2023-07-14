Ситуація критична. Скількох мільйонів працівників не вистачає українському ринку

Міністерство економіки підрахувало, якої кількості робітників не вистачає українському ринку праці.﻿ Протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 млн робітників на ринок праці, повідомляє Новое время.

"Оскільки країна наближається до повоєнної епохи відбудови, потреби в робочій силі лише зростатимуть, щоб відповідати вимогам економічного відновлення" , — заявили у Мінекономіки.

У міністерстві зазначили, що Україна стикалася з нестачею робочої сили ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Але зараз, коли понад 6 млн українців були вимушені виїхати за кордон, економічна ситуація в країні стала ще більш критичною" , — зазначили у міністерстві.

Там також додали, що вирішити проблемою з нестачею робочої сили Україні допоможуть Міжнародна організація з міграції та Міжнародна організація праці.

Раніше повідомлялося, що наразі в Україні економічно активними є лише близько 11,7 млн осіб з приблизної кількості населення у 28,5 млн осіб.