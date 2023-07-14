Ситуація критична. Скількох мільйонів працівників не вистачає українському ринку
Міністерство економіки підрахувало, якої кількості робітників не вистачає українському ринку праці. Протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 млн робітників на ринок праці, повідомляє Новое время.
"Оскільки країна наближається до повоєнної епохи відбудови, потреби в робочій силі лише зростатимуть, щоб відповідати вимогам економічного відновлення", — заявили у Мінекономіки.
У міністерстві зазначили, що Україна стикалася з нестачею робочої сили ще до початку повномасштабного вторгнення.
"Але зараз, коли понад 6 млн українців були вимушені виїхати за кордон, економічна ситуація в країні стала ще більш критичною", — зазначили у міністерстві.
Там також додали, що вирішити проблемою з нестачею робочої сили Україні допоможуть Міжнародна організація з міграції та Міжнародна організація праці.
Раніше повідомлялося, що наразі в Україні економічно активними є лише близько 11,7 млн осіб з приблизної кількості населення у 28,5 млн осіб.