Росія за добу атакувала 10 областей України — зведення ОВА

Армія Російської Федерації за добу здійснила атаки на 10 регіонів України, є загиблі і поранені.﻿ Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 п’ятниці, 14 липня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу сталось 9 обстрілів, зафіксовано 64 вибухи. По Семенівській громаді Новгород-Сіверського району російські війська стріляли з мінометів та ствольної артилерії (п'ять обстрілів), внаслідок чого виникла пожежа на місцевій фермі. По Новгород-Сіверській громаді ворог бив із артилерії (три обстріли). По Сновській громаді Корюківського району зафіксований один обстріл. Без втрат.

У Сумській області росіяни вночі та вранці здійснили три обстріли прикордоння. Зафіксовано 15 вибухів – з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Новослобідська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 176 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Глухівська, Путівльська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманьська громада.

У Великописарівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено два приватні будинки та ЛЕП. Загинув чоловік 1971 року народження, житель села Попівка. Також зафіксовано артобстріли (11 вибухів). У Краснопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (17 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулось загоряння приватного будинку. Також росіяни били з артилерії (14 вибухів). Пошкоджено огорожі декількох господарств та два будинки, в одному відбулося загоряння.

У Запорізькій області за минулу добу ворог здійснив 63 обстріли по 21 населеному пункту. 54 артилерійські удари прийшлися по Оріхову, Залізничному, Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Левадному, Степногірську, Кам'янському та ще десятьом прифронтовим селам. Також зафіксовано шість ударів із РСЗВ по Оріхову, Верхній Терсі, Новодарівці та Червоному, два ракетні удари — по Малокатеринівці та авіаційний удар — по Оріхову.

В результаті ворожих обстрілів поранення отримали чотири особи, загинув 40-річний чоловік. Надійшло 52 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд, складських приміщень та закладу соціальної інфраструктури.

Дніпропетровську область вночі атакували ворожі безпілотники. Захисники із ПК "Схід" збили шість "Шахедів".

Є влучання у Кривому Розі. Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Вдарив агресор і по Синельниківському району. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог протягом минулої доби завдав ударів по 16 населених пунктах.

Зокрема, завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківського району, здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Муравське Богодухівського району, Олійникове Харківського району, Різникове Чугуївського району та Бологівка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ.

Вчора внаслідок артилерійського обстрілу с. Степове Ізюмського району пошкоджено приватне домоволодіння.

У Луганській області росіяни обстрілюють населені пункти на лінії фронту. Вчора ворог завдав ударів по Невському і по Білогорівці. Поблизу Невського росіяни спробували організувати штурм, але ця спроба їм не вдалася. За добу противник здійснив 116 обстрілів, випустивши 494 снаряди.

У Донецькій області минулої доби росіяни здійснили 18 обстрілів. Обстріляли 12 населених пунктів: Авдіївка, Сіверськ, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, смт Щербинівка, с.Богоявленка, с.Катеринівка, с.Новоукраїнка, с.Первомайське, с.Предтечине, с.Тихонівка, с.Розлив.

Пошкоджено 10 житлових будинків, дві господарчих будівлі, два цивільні автомобілі, два гаражі, поле пшениці, магазин, ангар. За добу на Донеччині одна людина загинула, чотири поранені.

У Миколаївській області вночі силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Вчора ввечері ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

В Одеській області вчора силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131 та чотири дрони-камікадзе.

У Херсонській області за добу ворог здійснив 76 обстрілів, випустивши 462 снаряди, з них по м. Херсон — 9 обстрілів (40 снарядів).

Ворог влучив у райони 23 населених пунктів області. Зокрема, територію гаражного кооперативу у Херсоні; територію птахофабрики у с.Чорнобаївка, територію заводу ДП "Палада" у Херсоні, будівлю сільської ради с.Золота Балка.

Вчора загарбники завдали артилерійського удару по селу Микільське Дар’ївської громади. Один зі снарядів влучив у приватне подвірʼя. Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося констатувати смерть жінки, яка отримала поранення, несумісні з життям.

Через російський обстріл Дудчан Милівської громади постраждав 71-річний місцевий житель. Чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, одна — дістала поранення.