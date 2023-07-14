Голлівуд охопили страйки – бояться штучного інтелекту

Гільдія голлівудських акторів у четвер уперше за 43 роки схвалила страйк, що призвело до зупинки американського кіно- та телебізнесу через обурення зарплатою та страх перед майбутнім, де домінують технології, пише The New York Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Лідери гільдії SAG оголосили про страйк, у центрі протистояння – потокові послуги та штучний інтелект. У п'ятницю актори приєднаються до сценаристів, які на знак протесту залишили робочі місця в травні, на пікетах у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та десятках інших американських міст, де знімають сценарні шоу та фільми.

Disney, Universal та Sony проти Netflix, Amazon та Apple

Актори та сценаристи не страйкували одночасно з 1960 року, коли Мерілін Монро ще знімалася в кіно, а Рональд Рейган очолював профспілку акторів. Подвійний страйк протиставляє понад 170 000 працівників студіям старої лінії, таким як Disney, Universal, Sony і Paramount, технічним гігантам, як Netflix, Amazon і Apple.

Гнівно потрясаючи кулаками, Френ Дрешер, президент SAG-AFTRA зазначила, що потокова трансляція "змінила всю бізнес-модель" і що штучний інтелект незабаром змінить її ще більше.

"Це момент в історії - момент істини" , - сказала вона, - "В якийсь момент ви повинні сказати: "Ні, ми більше не будемо цього терпіти".

Багато вимог акторів відбивають вимоги письменників, які стосуються Гільдії сценаристів Америки. Обидві профспілки кажуть, що намагаються забезпечити прожитковий мінімум для повсякденних членів, у тому числі тих, хто знімає фільми чи телешоу для потокових сервісів.

Сценаристи бояться, що студії використовуватимуть ІІ для створення сценаріїв. Актори переживають, що технологія може бути використана для створення цифрових копій їх образів (або що вистави можуть бути цифрово змінені) без оплати чи затвердження.

Наприкінці червня понад 1000 акторів, у тому числі Меріл Стріп, Джон Легуїзамо, Дженніфер Лоуренс, Констанс Ву та Бен Стіллер, підписали лист до керівництва гільдії, в якому чітко заявили, що «ми готові до страйку».

Ці страйки стали останнім монументальним ударом по індустрії розваг, що в останні роки постраждала від пандемії та різких технологічних змін.