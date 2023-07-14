МЗС Фінляндії про "невдячність" Києва: Допомога Україні — це не благодійність

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен засудила заяви про те, що Київ нібито не вдячний за підтримку, яку отримує від Заходу і заявила, що допомога партнерів — це не благодійність, повідомляє Новое время.

"Ми на Заході повинні розуміти, що, очевидно, це не благодійність, тому що Україна воює за нас. Вони борються за нашу свободу та європейську архітектуру безпеки" , — заявила Валтонен.

Вона додала, що Захід залишається відданим Україні, адже це в його інтересах.

"Я б не сказала, що втома (від допомоги, — ред.) є, і сподіваюся, що її ніколи не буде" , — сказала вона.

За її словами, навіть, якби НАТО задовольнило вимоги України щодо чіткішого шляху до членства, це "не було б 100-відсотковою гарантією" швидкого приєднання.

Валтонен сказала, що найважливіше, щоб США та їхні партнери "продовжували зміцнювати свою підтримку" і додала, що Європі також потрібно зробити більше.

"І я думаю, якою б сумною не була війна, ключовим висновком є те, що в Європі раптово з’явилося усвідомлення того, що нам потрібно інвестувати в нашу оборону набагато, набагато більше, ніж ми робили раніше" , — сказала вона.

За словами Валтонен, війна проти України також допомогла виявити основні "слабкості Росії".