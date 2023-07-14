Кулеба не вважає, що членство в НАТО ще залишають предметом торгу з РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував припущення, що питання щодо України в НАТО залишають для торгу з Росією, зазначивши, що є факти, які заперечують таку версію, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю телемарафону.

Кулеба відповів на запитання, наскільки правдоподібні припущення, що Сполучені Штати хочуть залишити питання членства України у НАТО для можливого торгу з РФ, коли дійде до перемовин про завершення війни.

"Така версія має право на існування з точки зору логіки, але знов таки: навіть те, що я почув від президента Байдена (всі почули, просто ми почули більш детально за зачиненими дверима), і публічно президент Байден чітко сказав, що тепер ні в кого не повинно залишатися сумнівів у тому, що Україна буде членом НАТО. Коли президент Сполучених Штатів робить таку заяву, очевидно, що він бере на себе певне політичне зобов’язання" , – зазначив міністр закордонних справ.

По-друге, розповів Кулеба, Україна спершу натяками, а перед самітом "дуже прямолінійно" доносила до партнерів, що перемовини будь з ким не повинні впливати на членство України в Альянсі.