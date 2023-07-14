Російські олігархи розбагатіли майже до довоєнного рівня

Вартість активів найбагатших російських бізнесменів поступово повертається на рівень 2021 року. Статки вдалося відновити в першу чергу завдяки війні, повідомляє Економічна правда.

Видання пише, що війна спричинила стрибок світових цін на зерно, добрива, метали та енергоносії, що збагатило російські компанії. Наприклад, найбагатша людина РФ, власник корпорацій "Еврохим" та "СУЭК" Андрій Мельниченко за 2022 рік збільшив свої статки удвічі – з 11 млрд дол до 25 млрд дол, що є для нього рекордом.

Ще один фактор, який допоміг російським олігархам – вихід західних корпорацій, які звільнили ринок для російських компаній. Завдяки цьому вони збільшили доходи та поповнили свій портфель деякими західними активами.

Володимир Потанін придбав Росбанк, який належав французам, а Іван Тиришкін – чеський Home Credit. "Новатэк" олігархів Леоніда Міхельсона та Геннадія Тимченка купує частки західних компаній Shell і Total у великих російських проєктах з видобутку нафти та газу.

Загалом після падіння у 2022 році вартість активів російських мільярдерів зросла з 353 млрд дол до 505 млрд дол.