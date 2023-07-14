Пристайко пояснив свій випад у бік Зеленського

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко пояснив свій коментар щодо "нездорового сарказму" президента Володимира Зеленського у відповідь на зауваження міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса, повідомляє Українська правда.

"Саркастичний коментар британського міністра про Амазон, отримав таку саму саркастичну відповідь президента Зеленського. Але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен!" – уточнив Прістайко.

За його словами, якщо Уоллесу щось не подобається, він міг би це не виносити у публічний простір, а просто зв'язатися із самим Пристайком.