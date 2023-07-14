Пентагон про успіх наступу ЗСУ на півдні: Це складно, але не неможливо

У Пентагоні заявили, що успіх наступу Збройних Сил України не є чимось неможливим, попри його складність. Про це на брифінгу заявив представник Міноборони США Дуглас Сімс, повідомляє Ліга.net.

За його словами, наступ ЗСУ йде "дуже складно".

"Я не думаю, що це неможливо, і я думаю, що це те, що ми бачимо від українців, те, що вони справді роблять це у великому порядку, справді на полі бою. Це може бути не на тій швидкості, якій ми б віддали перевагу" , — сказав Сімс.

Він зазначив, що США у своїх війнах проводили ретельну підготовку перед початком масштабних операцій.