МЗС пояснило слова Зеленського про "абсурдне" і "хороше" рішення НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що в Україні діє "воєнна дипломатія", тому президент Володимир Зеленський написав різке повідомлення у Twitter 11 липня, де назвав "безпрецедентним та абсурдним" відсутність у рішенні саміту НАТО часових рамок для запрошення та членства України, повідомляє Ліга.net.

Про це Кулеба розказав в інтервʼю на телемарафоні.

Главу МЗС запитали, чому за різким твітом президента 11 липня пішла його заява, що саміт НАТО "гарний".

"Твіт президента стосувався не всіх рішень саміту, а лише конкретного речення про запрошення. А зʼявився він тому, що ми завжди бʼємося до кінця, і це був наш крок у рамках тієї дипломатичної боротьби, деталі якої насправді ніхто ззовні не знає. Але це було ще одне свідчення того, що Україна ніколи не здається і в будь-якій ситуації бʼється до кінця, до отримання бажаного результату" , – заявив глава МЗС.

Він додав, що робота над запрошенням продовжиться і Україна його отримає – в цьому немає сумнівів.