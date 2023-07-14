Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Позафракційна народна депутатка Тетяна Плачкова офіційно склала повноваження народної депутатки. Про це заявили нардепи Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") та Ярослав Железняк ("Голос"), повідомляє Українська правда.
283 голосами Рада достроково припинила повноважень Плачкової за її заявою.
"Плачкова з ОПЗЖ склала мандат. Вона запамʼяталася хіба тим, що в розпал війни (у 2020 році, - ред.) разом з іншими ОПЗЖистами їздила в Москву на поклон до Путіна/ Володіна/ Медведева", — зазначила Геращенко.
Як відзначає Железняк, нині в парламенті залишилося 404 депутата — це новий рекорд.
"Ще із цікавого, для наявності групи або фракції в цьому скликанні мінімально необхідно 17-ть депутатів. І зараз одразу дві групи на грані: депутатська група "Партія "За майбутнє" 17 (вийшов Мінько С.А.) депутатська група "Відновлення України" 17 (після складання мандату Плачковою)", — повідомив він.
Плачкова була обрана нардепкою від ОПЗЖ у 2019 році. 15 березня 2022 року вийшла з фракції ОПЗЖ. У травні 2022 року вступила у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".