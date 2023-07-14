Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"

Позафракційна народна депутатка Тетяна Плачкова офіційно склала повноваження народної депутатки.﻿﻿ Про це заявили нардепи Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") та Ярослав Железняк ("Голос"), повідомляє Українська правда.

283 голосами Рада достроково припинила повноважень Плачкової за її заявою.

"Плачкова з ОПЗЖ склала мандат. Вона запамʼяталася хіба тим, що в розпал війни (у 2020 році, - ред.) разом з іншими ОПЗЖистами їздила в Москву на поклон до Путіна/ Володіна/ Медведева" , — зазначила Геращенко.

Як відзначає Железняк, нині в парламенті залишилося 404 депутата — це новий рекорд.

"Ще із цікавого, для наявності групи або фракції в цьому скликанні мінімально необхідно 17-ть депутатів. І зараз одразу дві групи на грані: депутатська група "Партія "За майбутнє" 17 (вийшов Мінько С.А.) депутатська група "Відновлення України" 17 (після складання мандату Плачковою)" , — повідомив він.

Плачкова була обрана нардепкою від ОПЗЖ у 2019 році. 15 березня 2022 року вийшла з фракції ОПЗЖ. У травні 2022 року вступила у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".