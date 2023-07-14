На Бахмутському та Лиманському напрямках відбулося понад 1000 обстрілів — ЗСУ

На Бахмутському та Лиманському напрямках ворог здійснив понад 1000 обстрілів українських позицій, українські захисники знищили 119 окупантів, повідомляє Укрінформ.

Про це сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути ворога. Хоча він пробує контратакувати. Цієї доби, зокрема, в районі Берківки. На цьому напрямку 406 разів ворог обстріляв нас різними типами артилерії, 12 боєзіткнень відбулося, 73 окупантів знищили, 156 поранили, двох взяли в полон" , - поінформував Череватий.

Також, додав речник, сили оборони підбили два ворожих танки, чотири БМП, РСЗВ "Град", легкий броньований артилерійський тягач, знищили два склади з боєприпасами і два БпЛА "Ланцет".

На Лиманському напрямку ворог атакував п'ять разів, здійснивши 607 артобстрілів.

"Ворог багато тижнів поспіль намагається бути там активним, атакує. За цю добу п'ять разів атакував, зокрема в районі Невського, Тернів, Білогорівки. 607 разів завдав різних артударів, сім авіаударів. 46 окупантів під час відбиття атак було знищено, 118 поранено" , - зазначив Череватий.

Також, як повідомив речник, знищено ворожий танк, три 120-міліметрових міномети, самохідний міномет "Тюльпан", два польових склади з боєприпасами, один контрбатарейний радар та п'ять автомобілів.