Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею

Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею
Фото: Ural-66

Молдовська залізниця погодила знижку у розмірі 27% до існуючих тарифів на транзитні перевезення української агропродукції територією країни у напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики України.

Нові тарифні умови діятимуть з 15 липня 2023 року.

Згідно з новими умовами на транзитні вантажі: 

  • Застосування коефіцієнта на знижки до базових тарифів застосовується за умови дотримання обсягів перевезень всіма експедиторськими організаціями.
  • Для перерахунку тарифу необхідне дотримання однієї з двох умов: виконання встановленого обсягу вантажних перевезень за місяць або середньомісячний обсяг перевезених вантажів за останні три місяці має бути більшим або дорівнювати встановленому обсягу вантажних перевезень за місяць. 

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