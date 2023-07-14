Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею
Молдовська залізниця погодила знижку у розмірі 27% до існуючих тарифів на транзитні перевезення української агропродукції територією країни у напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац, повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики України.
Нові тарифні умови діятимуть з 15 липня 2023 року.
Згідно з новими умовами на транзитні вантажі:
- Застосування коефіцієнта на знижки до базових тарифів застосовується за умови дотримання обсягів перевезень всіма експедиторськими організаціями.
- Для перерахунку тарифу необхідне дотримання однієї з двох умов: виконання встановленого обсягу вантажних перевезень за місяць або середньомісячний обсяг перевезених вантажів за останні три місяці має бути більшим або дорівнювати встановленому обсягу вантажних перевезень за місяць.