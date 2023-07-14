Офіційно. В Україні змінили дату Різдва та ще двох свят

Верховна рада підтримала зміну дати святкування Різдва та ще двох відомих свят в Україні. Відповідне рішення сьогодні ухвалили парламентарі. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

За відповідний законопроект №9431 проголосував 241 народний депутат. За фракціями:

"Слуга народу" - 175

"Європейська солідарність" - 19

"Батьківщина" - 13

"Платформа за життя та мир" - 0

"За майбутнє" - 5

"Голос" - 10

"Довіра" - 10

"Відновлення України" - 2

Позафракційні – 7

Нові дати свят

Відповідно до рішення Верховної ради тепер:

25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня)

15 липня – День Української Державності (замість 28 липня): коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

1 жовтня – День захисників та захисниць України (замість 14 жовтня): пов'язано з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

За словами парламентаріїв, цей закон буде підписано після 28 липня. Тобто всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.

Тому ще цього місяця День Української Державності святкуватимуть 28 липня.

Нагадаємо, що Православна Церква України прийняла рішення з 1 вересня 2023 року перейти на новий юліанський календар. Після чого у нашій країні православні свята відзначатимуть по-новому.