Офіційно. В Україні змінили дату Різдва та ще двох свят

Офіційно. В Україні змінили дату Різдва та ще двох свят
Фото: president.gov.ua

Верховна рада підтримала зміну дати святкування Різдва та ще двох відомих свят в Україні. Відповідне рішення сьогодні ухвалили парламентарі. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

За відповідний законопроект №9431 проголосував 241 народний депутат. За фракціями:

  • "Слуга народу" - 175
  • "Європейська солідарність" - 19
  • "Батьківщина" - 13
  • "Платформа за життя та мир" - 0
  • "За майбутнє" - 5
  • "Голос" - 10
  • "Довіра" - 10
  • "Відновлення України" - 2
  • Позафракційні – 7
Офіційно. В Україні змінили дату Різдва та ще двох свят

Нові дати свят

Відповідно до рішення Верховної ради тепер:

  • 25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня)
  • 15 липня – День Української Державності (замість 28 липня): коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.
  • 1 жовтня – День захисників та захисниць України (замість 14 жовтня): пов'язано з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

За словами парламентаріїв, цей закон буде підписано після 28 липня. Тобто всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.

Тому ще цього місяця День Української Державності святкуватимуть 28 липня.

Нагадаємо, що Православна Церква України прийняла рішення з 1 вересня 2023 року перейти на новий юліанський календар. Після чого у нашій країні православні свята відзначатимуть по-новому.

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