Офіційно. В Україні змінили дату Різдва та ще двох свят
Верховна рада підтримала зміну дати святкування Різдва та ще двох відомих свят в Україні. Відповідне рішення сьогодні ухвалили парламентарі. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.
За відповідний законопроект №9431 проголосував 241 народний депутат. За фракціями:
- "Слуга народу" - 175
- "Європейська солідарність" - 19
- "Батьківщина" - 13
- "Платформа за життя та мир" - 0
- "За майбутнє" - 5
- "Голос" - 10
- "Довіра" - 10
- "Відновлення України" - 2
- Позафракційні – 7
Нові дати свят
Відповідно до рішення Верховної ради тепер:
- 25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня)
- 15 липня – День Української Державності (замість 28 липня): коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.
- 1 жовтня – День захисників та захисниць України (замість 14 жовтня): пов'язано з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.
За словами парламентаріїв, цей закон буде підписано після 28 липня. Тобто всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.
Тому ще цього місяця День Української Державності святкуватимуть 28 липня.
Нагадаємо, що Православна Церква України прийняла рішення з 1 вересня 2023 року перейти на новий юліанський календар. Після чого у нашій країні православні свята відзначатимуть по-новому.