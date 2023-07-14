Байден про мир: Крим важливий, але є багато інших питань

Президент США Джо Байден вважає питання Криму важливим для закінчення війни, але зазначив, що є й "багато інших питань". Про це Байден розповів перед тим, як залишити саміт НАТО у Вільнюсі, повідомляє Ліга.net.

Журналіст запитав Байдена: чи вважає він, що питання Криму має бути повністю вирішене, щоб "це означало, що війна закінчилась".

"І ще сімнадцять речей також потрібно повністю вирішити" , – відповів президент США, цитує "Голос Америки".

Він зазначив, що Крим важливий, але існує "багато інших питань", з якими потрібно впоратись.