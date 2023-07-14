Путін приїде на саміт БРІКС, - президент ПАР

Російський президент Володимир Путін приїде на саміт БРІКС до Південної Африки. Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі. Про це заявив президент ПАР Сіріл Рамафоса, з посиланням на Eyewitness News, повідомляє РБК-Україна.

Рамафоса на засіданні Ділової ради БРІКС у Сендтоні у четвер увечері заявив, що саміт пройде у очному форматі.

"Ходили чутки, що це теж може стати онлайн-самітом - ні. Він пройде віч-на-віч, віч-на-віч" , - сказав президент ПАР.

Того ж дня голова Ділової ради БРІКС Ставрус Ніхалоу запевнив, що всі лідери візьмуть участь особисто. Йдеться про глави Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки.

"Чекайте на кілька глав держав. Але важливо, що п'ять глав держав БРІКС відвідають форум" , - підкреслив Ніхалоу.

Що цьому передувало

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року у Південній Африці відбудеться саміт глав країн БРІКС. Однак візит російського диктатора Путіна досі залишається під сумнівом, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей.

Згідно із законодавством Південно-Африканська Республіка має заарештувати Путіна у разі приїзду. ПАР звинуватила суд у Гаазі у "подвійних стандартах" і заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.