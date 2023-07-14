Зеленський провів засідання Ставки: про що доповідали

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Обговорювали ситуацію на фронті, нові оборонні пакети, виробництво власної зброї, захист АЕС та ситуацію на північному кордоні.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Зеленського у Telegram.

Головнокомандувач Залужний, а також командувач Сухопутними військами Сирський і Таврійським угрупованням ЗСУ Тарнавський доповіли про ситуацію на фронті, просування та оборону.

Міністр оборони Резніков розповів про нові оборонні пакети. Міністр інфраструктури Кубраков — про покращення логістики постачання.

Про нарощування власного виробництва зброї, зокрема хороший результат щодо безпілотників, доповідали міністр стратегічної промисловості Камишіна та командувач Гуляк.

Про захист атомних станцій та північного кордону, зокрема про результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань, доповідали міністр внутрішніх справ Клименко, голова Держприкордонслужби Дейнеко та головний інспектор Міноборони Воронченко.

З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня, заявив у доповіді начальник ГУР МО Буданов.