РФ вивела практично всіх своїх військових із Білорусі — ДПСУ

Росія в рамках ротації наразі вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу в Києві.

"Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. По той бік кордону ми не бачимо, щоб ворог мав угруповання, необхідне для повторного вторгнення в Україну. Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у розв'язаній нею війні проти України" , — зазначив він.

За його словами, Росія продовжує використовувати Білорусь, зокрема, як майданчик чи полігон для навчання своїх підрозділів.

"Кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі.

Не можна виключати, що найближчим часом на територію Білорусі можуть бути знову заведені чергові підрозділи, але на даний момент ми такого не фіксуємо" , — додав речник Держприкордонслужби.

Крім того, за словами Демченка, ДПСУ не спостерігає організованого заведення в Білорусь російських найманців приватних військових компаній, про що раніше зазначалося, адже РБ готувала майданчики для їх прийняття.