Рада дозволила вивчати теорію водіння самостійно

Верховна Рада 13 липня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №7354, який дасть змогу українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія, повідомляє Ділова столиця.

У попередній редакції закону було зазначено, що "майбутні водії мали проходити підготовку, зокрема теоретичну, в акредитованих установах". Однак тепер депутати змінили це положення.

Згідно з новою редакцією, людей, які хочуть вивчати правила дорожнього руху самостійно, мають допускати до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл. Однак практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі.

Окрім цього, нардепи доповнили Кодекс України про адміністративні правопорушення двома новими статтями:

ст. 127-3 – порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карають штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 грн – 13 600 грн);

ст. 127-4 – порушення порядку державної акредитації автошкіл і прийом іспитів (карають штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 грн – 17 000 грн; а для працівників МВС – від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 000 грн – 51 000 грн).

Закон набуде чинності за 90 днів після дня його опублікування (перед цим його ще має підписати президент).