Нацгвардія про наступ на Мелітополь: просунулися на 1,7 км, РФ намагається контратакувати

Сили оборони просунулися на 1,7 км під час наступу у напрямку Мелітополя, російські окупанти намагаються контратакувати. Про це на брифінгу заявив речник Національної гвардії Микола Уршалович, повідомляє Ліга.net.

За його словами, воїни Нацгвардії продовжують утримувати позиції у напрямку Бердянська під постійними обстрілами росіян.

Він зазначив, що на Мелітопольському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення "Кара-Даг" із підрозділами Збройних Сил України просунулися на 1,7 км на південь та південний схід.

Уршалович заявив, що українські штурмові з'єднання просуваються в умовах щільних мінних полів ворога та постійних обстрілів.

Представник НГУ підкреслив, що окупанти проводили контрнаступальні дії, щоб відбити позиції, але не досягли успіху.