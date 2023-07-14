Після звільнення Крим засіють марихуаною – Ташева

У Криму після деокупації півострова почнуть вирощувати медичний канабіс у разі його легалізації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила постпред президента України в АРК Таміла Ташева.

"Вирощування медичного каннабісу в окремих регіонах Криму. Також сприяння виробництву медичних засобів на основі каннабісу та експорту його в інші країни, де ця речовина легалізована" , - написала вона.

За словами Ташевої, подібна ідея відображена у "Стратегії економічного відновлення Криму".

"Багато крутих ідей увійшло до підсумкового документа, і саме ця ідея ще рік тому була відображена в документі. Дякую народним депутатам за важливе рішення. Сподіваюся на швидке доопрацювання між читаннями та прийняття закону" , - зазначила чиновниця.

Нагадаємо, у четвер, 13 липня, Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект про легалізацію медичного каннабісу в Україні.