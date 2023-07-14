У Держдепі США назвали найпростіший шлях закінчення війни

Найпростішим варіантом закінчення війни в Україні є виведення російських військ з її території. Про це заявила офіційний представник Держдепу США Андреа Калан.

"Ця війна може закінчитись сьогодні. Я знаю, що ми говоримо часто: Путін може одного дня вирішити вивести війська з України й покласти край війні, і дати українцям жити спокійно. Досі це найпростіший варіант" , - сказала Калан.

Вона наголосила, що Путін розпочав цю війну, і саме він може покласти їй кінець.

"Ми знаємо, що зрештою війна закінчується дипломатичним шляхом. Але поки Путін не виведе війська з України, НАТО, США допомагатимуть Україні й матеріально, і військовою технікою і боєприпасами, і гуманітарною допомогою" , - додала представник Держдепу США.

Без виведення російських військ миру в Україні не буде

У тексті спільного комюніке країн-членів НАТО щодо України наголошується, що Росія повинна повністю і беззастережно вивести всі свої сили й техніку з території України. Досягти міцного і справедливого миру без виконання цієї умови буде неможливо.