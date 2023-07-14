У нас є свої люди в оточенні Путіна – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України МО Кирило Буданов заявив, що ГУР має свої «джерела» у близькому колі президента Росії Владіміра Путіна, повідомляє Дзеркало тижня.

«У нас є свої джерела. У найближчих кабінетах (до Путіна, ред), так би мовити. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається» , - сказав він в інтерв’ю Reuters.

На наведену журналістами аналогію між ГУР та Моссадом (зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю), Буданов заявив, що йому не треба нічого створювати для знищення ворогів, оскільки його підлеглі уже і так це роблять.

«Якщо ви запитуєте про Моссад, який відомий ліквідацією ворогів своєї держави, то ми це робили і будемо це робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує» , - сказав керівник розвідки.

Що ж до своєї публічності та гучних заяв, то Буданов вважає, що такими є реалії цього часу – керівник розвідки не може залишатись у тіні. До того ж Україні у 2014 році програла інформаційну війну Росії, тому зараз мусить знаходити нові шляхи.

«Інформаційну війну ми повністю програли в 2014 році. А війну, яка почалася – ми почали зовсім по-іншому. І зараз росіяни програють інформаційну битву. … І всі наступні війни будуть виглядати так. У будь-якій країні світу. Можна сказати, що ми тут задаємо тренд» , - заявив він.

Це вже не вперше в ГУР публічно говорять про наявність джерел в оточенні Путіна. Зокрема взимку Буданов говорив, що такі визнання жодним чином не шкодять Україні, бо можуть стосуватись сотень людей в колі Кремля. При цьому майже в кожного високопоставленого росіянина можна знайти родинні, дружні чи бізнесові зв’язки в Україні.