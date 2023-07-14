Щоб приєднатися до НАТО Україні потрібні реформи — президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що після завершення війни НАТО зможе швидко ухвалити рішення про прийняття України, однак для цього Києву необхідно провести низку реформ, повідомляє Європейська правда.

"Звичайно, реформи мають бути проведені. Не забуваймо, що Україна – на шляху до ЄС, вона робить чудовий прогр﻿ес у виконанні рекомендацій Єврокомісії, а вони пов'язані з корупцією, деолігархізацією, іншими дуже важливими речами" , – зазначив литовський президент.

Крім того, за його словами, однією з вимог також є боротьба з так званою п’ятою колоною.

"Це одна з умов, це дуже важлива умова, але давайте подивимося правді в очі: п'ята колона є скрізь, навіть у країнах, в яких ми не могли б уявити, далеко, навіть на захід від нас" , – додав Науседа.

Він наголосив, що рішення влади України свідчать про те, що вона "очищується" від таких людей.