Рекорд за п’ять років. Банки отримали рекордні прибутки

За п’ять місяців 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд гривень. Це у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021 року. 48% від загального прибутку галузі припадає на ПриватБанк, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Опендатабот, такий результат є найкращим за останні п’ять років.﻿

59 з 65 працюючих наразі банків, тобто 91% установ, отримали прибуток у розмірі 53,66 млрд гривень, а 6 (9%) банків — збитки у розмірі 73,19 млн гривень. Всі банки зі збитками — з приватним капіталом.

Більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за п’ять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд гривень. Левову частку цих коштів — 81% — отримав ПриватБанк. Так, його прибутки склали 25,48 млрд гривень або 47,5% від загальної суми прибутку усіх українських банків за вказаний період. При цьому, в січні-травні 2023-го Приватбанк отримав майже утричі більший прибуток порівняно з відповідним проміжком часу у 2021 році, коли ним було зароблено 8,69 млрд гривень.﻿

Також з позитивним балансом закінчили перші п’ять місяців поточного року й усі 15 банків, які мають іноземний капітал. Загалом ці фінустанови заробили 15,01 млрд гривень — 28% від загального прибутку банків України. Такі показники у 1,7 раза перевищують результати аналогічного періоду 2021 року, коли банки з іноземним капіталом отримали вигоду на суму 8,73 млрд гривень.﻿

Лідером цієї банківської групи за результатами п’яти місяців поточного року став Райффайзен банк із заробітками у 3,26 млрд гривень. Крім нього, до топ-3 також увійшли Укрсиббанк (2,89 млрд гривень) та ОТП банк (2,57 млрд гривень). Разом ці три банки отримали 58% усього прибутку вказаної банківської групи.

Група банків з приватним капіталом, яка налічує 46 установ, за п’ять місяців поточного року також була «у плюсі» — 7,15 млрд гривень, що складає 13% від загального прибутку всіх українських банків. Таким чином вони перевершили свої здобутки за відповідний період 2021 року в 1,5 раза. Топ-3 банків з приватним капіталом за отриманими прибутками вчергове очолює ПУМБ. Він заробив 2,99 млрд гривень, що складає 42% загального доробку цієї банківської групи. Друге і третє місця посіли Універсал банк (Монобанк) (1,31 млрд гривень) і банк Південний (0,55 млрд гривень). Вказана трійця отримала 68% усього прибутку цієї банківської групи.﻿

ТОП-10 банків країни за розміром прибутків з початку року майже не змінився. Як і раніше його очолює ПриватБанк, серед інших лідерів — Райффайзен банк та ПУМБ.﻿