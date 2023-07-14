Індекси споживчих настроїв українців погіршилися за усіма індикаторами - дослідження

У червні 2023 року зафіксовано падіння усіх складових індикатора споживчих настроїв українців - від поточного особистого матеріального становища до стану економіки країни, від оцінок поточної ситуації до очікувань на майбутнє, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє дослідницька агенція Info Sapiens, яка з 2019 року проводить оцінки споживчих настроїв в Україні (з 2000 року дослідження проводило GfK Ukraine, - ред.).

Як зазначають аналітики, у червні 2023 року прослідковувалася більш песимістична оцінка населенням України як ситуації станом на зараз, так і майбутнього.

"Фіксується зниження показників за усіма складовими індикатора – знизився, як індекс споживчих настроїв, так і індекси поточного становища та економічних очікувань. Загалом, прослідковується більш песимістична оцінка населенням України як ситуації станом на зараз, так і майбутнього" - коментують аналітики Info Sapiens.

За даними дослідження, Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 9,5 пунктів та становить 82,5 п. Зменшилися усі складові індикатора.

Індекс поточного становища зменшився і складає 52,3, що на 6,1 п. нижче за рівень цього показника у травні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 47,3, що на 3,1 п. нижче за показник у травні;

індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 9 п. та встановився на позначці 57,3 п.

Індекс економічних очікувань у червні зменшився на 11,8 п. та складає 102,6 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 96,4 п., що на 11,2 п. нижче за рівень цього показника у травні;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 14,1 п. та складає 87,3 п.;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 10,2 п. порівняно з минулим місяцем та складає 124,1 п.

У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 9,1 п. та складає 129,9 п.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 8,3 п. та складає 182,3 п.

Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 6,7 п. та складає 138,6 п.

Нагадуємо, індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Для визначення Індексу споживчих цін респондентам ставлять такі запитання:

Як змінилося матеріальне становище вашої сім’ї за останні шість місяців?

Як, на вашу думку, зміниться матеріальне становище вашої сім’ї впродовж наступних шести місяців?

Говорячи про економічну ситуацію в країні загалом, ви вважаєте, що наступні дванадцять місяців будуть для економіки країни сприятливим чи несприятливим часом?

Як ви схарактеризували б наступні п’ять років – як сприятливий чи несприятливий час для економіки країни?

Як ви гадаєте, тепер загалом сприятливий чи несприятливий час робити великі покупки для дому?

За кожним із цих запитань визначають відповідний індекс:

індекс поточного особистого матеріального становища (х1);

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2);

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року (х3);

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років (х4);