Взимку РФ може знову бити по електростанціях і транспортних розв'язках — ЗСУ
Російські окупанти можуть знову почати бити ракетами по критичній інфраструктурі України взимку. Таке припущення висловив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.
За його словами, нових масованих атак узимку виключати не можна.
"Список об'єктів нікуди не подівся — вони розуміють і, можливо, будуть бити по військових об'єктах та критичній інфраструктурі. Електростанції, гідротехнічні споруди, транспортні розв'язки. Все це може бути атаковано", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що Україні необхідно готуватися та посилювати протиповітряну оборону.
"Потрібно більше Patriot та IRIS-T. Хочеться вірити, що це прийде швидше. Фахівці у нас підготовлені. Питання у кількості батарей, які прикриватимуть найважливіші об'єкти", — резюмував речник ЗСУ.