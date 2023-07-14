Розвідка Естонії: Україна близька до великого успіху на фронті

Дії українських військ під час контрнаступу і ознаки ускладнень для окупаційної армії РФ можуть свідчити про те, що найближчим часом Україна може розраховувати на великий успіх на фронті, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг.

Гросберг розповів про тактику ЗСУ зі знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами, про успіхи в районах під Бахмутом, а також про дані щодо можливого вичерпання резервів РФ.

"Усе це говорить про те, що українці близькі до великого успіху" , – сказав він.

За його словами, підготовчі наступальні операції, які зараз проводять ЗСУ, спрямовані на те, щоб скувати російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву. З цією ж метою атакують важливі транспортні вузли, логістичні пункти та центри управління російської армії в тилу.

Він також розповів про те, що українським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ і південь від міста, що дає змогу вести артилерійський вогонь по російських позиціях у місті.

Крім того, великий вплив має той факт, що російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, все ще прив'язані до міста, зазнають втрат і не можуть бути перекинуті в інше місце або виведені в резерв.

Гросберг додав, що в районі Запоріжжя і Великої Новоселівки українські підрозділи збільшили займану площу і точковими ударами знищують ключові об'єкти РФ в цьому районі. Він особливо звернув увагу на атаку на готель у Бердянську, внаслідок якого цього тижня було вбито заступника командувача Південного військового округу російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Гросберг також звернув увагу на звільнення російського генерала Івана Попова, як припускають, через його критику на адресу генштабу і витік записів про становище 58-ї армії під його командуванням.