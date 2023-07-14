Орбан: Санкції з РФ не знімуть, про мир не йдеться

Угорський прем'єр Віктор Орбан, який послідовно відстоює ідею скасування санкцій Заходу проти країни-окупанта Росії, змирився, що цього не станеться, повідомляє Ліга.net.

За словами Орбана, чия риторика часто збігається з пропагандою Москви про її війну проти України та демократичного світу, "Захід, як і раніше, хоче війни, і це було підтверджено на саміті НАТО".

Він нарік, що "про мир мова майже не йде" і тому, сказав прем'єр Угорщини внутрішній аудиторії, "в найближчому майбутньому війна не закінчиться і санкції не будуть зняті".

Орбан використав собі на користь слова президента Володимира Зеленського про те, що США могли б закінчити війну "за п'ять хвилин", змусивши Київ відсутністю підтримки відмовитися від окупованих територій. Угорський прем'єр заявив, що на саміті "ми не отримали відповіді, чому американці цього не хочуть".

Ось слова Зеленського на цю тему: "Одне лише бажання припинити війну – це чудово. Але це бажання має ґрунтуватися на якомусь реальному досвіді. Якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну ціною України, тобто змусити нас відмовитися від наших територій, ну, я думаю, що таким чином Байден міг би закінчити її навіть за п'ять хвилин. Але ми не погодилися б" .

Де-факто поборник російських інтересів у Європі, Орбан заявив, що "вкрай важливо" було запобігти відстоюванню українських інтересів на саміті НАТО, тому що це нібито "може призвести до світової війни".