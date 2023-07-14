У виїзді з України щодня відмовляють близько 150 чоловікам — ДПСУ
Щоденно у перетині кордону відмовляють щонайменше 150 чоловікам, які намагаються виїхати за межі України через пункти пропуску, повідомляє Укрінформ.
Про це на заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Щоденно в середньому біля 150 осіб, переважно чоловіки-українці у віці від 18 до 60 отримують відмову у перетині кордону, оскільки не підпадають під ту категорію, якій дозволено перетинати кордон", - сказав Демченко.
Водночас, як зауважив речник ДПСУ, не фіксується зменшення спроб незаконного перетину кордону. Такі спроби фіксуються як у пунктах пропуску, коли громадяни намагаються використати підробні документи, так і поза межами пунктів пропуску.
"Таких спроб найбільше фіксується на кордоні з Румунією та Молдовою. Хоча у червні все таки певне зменшення таких спроб у порівнянні із травнем фіксувалося на 28%.
В пунктах пропуску з підробними документами було виявлено від початку повномасштабного вторгнення біля 6 тис. осіб, а на зеленій ділянці кордону вже затримано понад 13 тис. громадян, які намагалися у незаконний спосіб потрапити за межі України", - сказав Демченко.