У виїзді з України щодня відмовляють близько 150 чоловікам — ДПСУ

Щоденно у перетині кордону відмовляють щонайменше 150 чоловікам, які намагаються виїхати за межі України через пункти пропуску, повідомляє Укрінформ.

Про це на заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Щоденно в середньому біля 150 осіб, переважно чоловіки-українці у віці від 18 до 60 отримують відмову у перетині кордону, оскільки не підпадають під ту категорію, якій дозволено перетинати кордон" , - сказав Демченко.

Водночас, як зауважив речник ДПСУ, не фіксується зменшення спроб незаконного перетину кордону. Такі спроби фіксуються як у пунктах пропуску, коли громадяни намагаються використати підробні документи, так і поза межами пунктів пропуску.

"Таких спроб найбільше фіксується на кордоні з Румунією та Молдовою. Хоча у червні все таки певне зменшення таких спроб у порівнянні із травнем фіксувалося на 28%.