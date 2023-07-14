Росіяни підготували різні сценарії оборони Криму — ГУР

Російські окупанти підготували кілька ліній оборони захопленого ними українського Криму, але розглядають різні сценарії розвитку подій. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Ліга.net.

За словами речника ГУР, росіяни ґрунтовно, кілька місяців, готуються до оборони Криму.