Росіяни підготували різні сценарії оборони Криму — ГУР
Російські окупанти підготували кілька ліній оборони захопленого ними українського Криму, але розглядають різні сценарії розвитку подій. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Ліга.net.
За словами речника ГУР, росіяни ґрунтовно, кілька місяців, готуються до оборони Криму.
"Сьогодні ми бачимо підготовлену ешелоновану оборону в кілька ліній. Зокрема, фортифікаційні, інженерні споруди та багатокілометрові траншеї. Але вони розглядають різні сценарії. І частина тих самих траншей в Криму знаходяться далеко від адмінкордону тимчасово окупованого українського Криму, за материковою Україною. Тобто вони розглядають для себе реалістичним сценарієм так само й відступ. І над реалізацією саме цього сценарію працюють Сили безпеки та оборони", – відповів Юсов.