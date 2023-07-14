На Прикарпатті СБУ затримала "фаната Путіна", який поширював російську пропаганду

В Івано-Франківській області Служба безпеки України затримала "фаната Путіна", який адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За даними СБУ, він поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово-політичне керівництво країни-агресора. Для маскування злочинних дій та масового "розгону" деструктивного контенту він створив декілька анонімних акаунтів.

Встановлено, що матеріали ворожої пропаганди фігурант брав з інформресурсів центральних рупорів Кремля. Також адміністратор активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди. Натомість він мав можливість видаляти повідомлення і коментарі користувачів, які заперечували проросійські наративи.

Зазначається, що злочинні дії прихильника рашизму створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні.

За матеріалами слідства, затриманим виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки й збут наркотиків.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав російських загарбників і згодом вирішив публічно оприлюднювати власні антиукраїнські погляди.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта було виявлено сім-карти, які він використовував для входу в анонімні акаунти, мобільний телефон та комп’ютер із доказами злочину.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.