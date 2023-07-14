У ОП пояснили стратегію щодо перемоги у війні з Росією

Стратегія України щодо перемоги над Російською Федерацією є цілком зрозумілою. У той самий час партнерам слід бути чесними щодо власних планів. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

Як зазначив Подоляк, стратегія полягає у максимальній та повноцінній військовій підтримці України, завдяки якій наша армія зможе прорвати російську оборону. Останнє призведе до краху ворожого фронту. Зокрема:

перемоги ЗСУ на фронті призведуть до внутрішньої дестабілізації в Росії та транзиту влади всередині еліти;

разом з крахом путінського режиму Україна зможе повернути окуповані території, вступити до НАТО, покарати військових злочинців і стягнути з Росії компенсації.