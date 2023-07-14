У США відповіли на питання, коли Україна застосує касетні боєприпаси

Росія та її військові першими дізнаються про те, чи почала Україна використовувати касетні боєприпаси, які надали США, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

За словами джерела, касетні боєприпаси змогли потрапити в Україну так швидко, тому що вони вже були попередньо розміщені в Європі.

"Ми прийняли рішення, щоб росіяни дізналися про це першими" , - відповів чиновник на питання про те, коли будуть використані боєприпаси в Україні.

Касетні боєприпаси для України

Нещодавно у США повідомили про передачу Україні касетних боєприпасів та інше озброєння. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п'ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме снаряди лише для звільнення територій України, тобто по Росії бити не буде.

Вчора стало відомо, що касетні боєприпаси вже в Україні. Цю інформацію підтвердили в Пентагоні.