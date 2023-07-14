Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої на 11-71%

Мінекономіки розробило проєкт урядової постанови про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв, повідомляє Економічна правда.

Відповідний проєкт винесено на обговорення на сайті міністерства.

Необхідність підвищення цін пояснюється:

змінами, що відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, зокрема, зростання видаткової складової цін (сировина, комплектувальні, енергоносії, витрати на оплату праці тощо),

зміною з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку на алкогольні напої.

"Розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам господарюючих суб'єктів на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування" , - наголошується у пояснювальній записці до документа.

У проєкті запропоновано підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв:

на горілку та лікеро-горілчані вироби підвищити - на 13%,

на віскі, ром і джин - на 25%,

на коньяк (бренді) - на 11-12%.

на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина - на 62%;

на сидр, пері, вина, вермути та інші зброджені напої (зокрема, суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об'ємних одиниць етилового спирту, - на 61-71%;

на вина ігристі та газовані винні напої - на 28%.

на виноробну продукцію (окрім сидру та перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, отриманих винятково внаслідок натурального бродіння фруктових, ягідних і фруктово-ягідних соків, із вмістом спирту не більш як 8,5% об'ємних одиниць (без додання спирту) в упаковці типу Tetra-Pak та Bag in box - буде визначатися як похідна від затвердженої мінімальної ціни на відповідну продукцію в скляній тарі із коефіцієнтом 0,85.

Зазначається, що розмір мінімальних цін обраховувався за планованими показниками 2023 року, визначеними за звітними даними учасників ринку.

Нагадуємо:

Чинний розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої (окрім ігристих вин та газованих винних напоїв) було запроваджено у вересні 2018 року (постанова КМУ від 05.09.2018 № 748).

Мінімальні ціни на ігристі вина та газовані винні напої було підвищено у 2021 році (постанова КМУ від 13.01.2021 № 17).

До речі, у лютому 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №9032, відповідно до якого пропонується внести до списку підакцизних товарів мінеральні та газовані води, до яких додано цукор чи підсолоджувачі. Поки що проєкт знаходиться без руху.