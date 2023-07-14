Шмигаль відкинув можливість підвищення тарифів: у регіонів достатньо коштів

В українських регіонів зараз достатньо коштів у бюджетах, тож підвищення тарифів не очікується, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За словами глави уряду, загальна сума субвенцій регіонам складає 92 млрд гривень. При цьому зараз фіксують суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів.

Як зазначив Шмигаль, за перше півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 218 млрд гривень, що на 42,5 млрд гривень більше, ніж минулого року.

"Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ уже становили 170 млрд грн. Тобто коштів на місцях достатньо, у тому числі для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи" , - додав прем'єр.

Підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні з 1 червня підвищили тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год. Такий крок пояснили тим, що країні потрібні кошти на відновлення інфраструктури після російських обстрілів.

Також з 1 липня влада вирішила підвищити тариф на електроенергію для бізнесу.

При цьому НКРЕКУ наприкінці червня ініціювала підвищення тарифів на холодну воду для населення. Такий крок різко розкритикував президент Володимир Зеленський, після чого рішення скасували.