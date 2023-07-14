Кабмін призначив Вигівського головою Нацполіції

Кабінет міністрів призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

"Кабінетом міністрів України призначено Вигівського Івана Михайловича головою Національної поліції України" , — сказано у повідомленні.

З січня Вигівський обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Національної поліції.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав 1999 року з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. 2003-го закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

Із 2016 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління — начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Миколаївській області. У лютому 2020-го його призначили на посаду начальника ГУНП у Полтавській області, а вже у серпні 2021 року він став головою поліції Києва.