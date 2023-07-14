Кабмін призначив Вигівського головою Нацполіції
Кабінет міністрів призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
"Кабінетом міністрів України призначено Вигівського Івана Михайловича головою Національної поліції України", — сказано у повідомленні.
З січня Вигівський обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Національної поліції.
Службу в органах внутрішніх справ розпочав 1999 року з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. 2003-го закінчив Національний університет внутрішніх справ України.
Із 2016 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління — начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Миколаївській області. У лютому 2020-го його призначили на посаду начальника ГУНП у Полтавській області, а вже у серпні 2021 року він став головою поліції Києва.