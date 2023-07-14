Reuters: Росія планує наступного місяця скоротити експорт нафти

Росія скоротить експорт нафти із західних портів наступного місяця приблизно на 100 000-200 000 барелів на добу порівняно з рівнем липня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це є ознакою того, що РФ виконує свою обіцянку про нові скорочення постачань у тандемі з главою ОПЕК.

Що цьому передувало

ОПЕК і великі виробники, включно з Росією, скорочують поставки з листопада, щоб підтримати рівень цін.

Цього місяця РФ зобов'язалася скоротити експорт на 500 000 барелів на добу в серпні, тоді як Саудівська Аравія продовжила скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу.

"Оскільки Росія не розкрила базовий рівень свого скорочення, аналітики і трейдери заявили, що за цим буде важко стежити" , - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що серпневі скорочення поглиблять скорочення експорту в період з травня по липень, яке вже становить 500 000 барелів на день.

На скільки зміняться відвантаження нафти

Липневі відвантаження нафти із західних портів, таких як Приморськ і Усть-Луга на Балтійському морі та Новоросійськ на Чорному морі, цього місяця впадуть до 1,9 млн барелів на добу порівняно з 2,3 млн барелів на добу в червні і 2,4 млн барелів на добу в травні.

"Росія дала вказівку нафтовим компаніям скоротити плани поставок на наступний місяць. Представники Міненерго РФ провели зустріч із топ-менеджерами компаній раніше цього тижня, попросивши їх докласти більше зусиль, щоб гарантувати зниження експорту в серпні" , - додало Reuters.

Ситуація з видобутком нафти

Країни ОПЕК+ під час зустрічі у Відні домовилися знизити рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу. Це - не враховуючи добровільних зобов'язань щодо скорочення, що беруть на себе окремі держави. Таке рішення викликано бажанням зупинити зниження цін на нафту на світовому ринку.

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з території РФ. Також країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

За даними Wall Street Journal, Саудівська Аравія незадоволена діями РФ у сфері видобутку нафти, і дорікає Москві недотримання взятих на себе в рамках ОПЕК+ зобов'язань.

Нещодавно повідомлялось, що доходи Росії від нафти та газу скоротилися більш ніж на чверть минулого місяця на тлі зниження цін на нафту та обмеження постачання газу до Європи.