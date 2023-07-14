Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: саме тому Путін розпочав війну

Експрем’єр Британії Борис Джонсон розкритикував рішення саміту НАТО щодо України. На його думку, Альянсу варто бути більш рішучим і прийняти до себе Київ, повідомляє Європейська правда.

Про це повiдомив Джонсон у щотижневій колонці для таблоїда Daily Mail.

Колишній голова уряду підкреслив, що Україна платить високу ціну за розв’язану Росією повномасштабну війну, яка триває вже понад 500 днів.

"Цього тижня лідери країн НАТО мали продемонструвати свою колективну повагу і вдячність за героїчний опір України в боротьбі, в якій жоден солдат НАТО не був поранений і не загинув, тому що ми в країнах НАТО знаємо – і постійно говоримо – що українці борються за всіх нас".

Натомість, констатує Джонсон, "висновки Вільнюського саміту не є більш твердими або переконливими, ніж Бухарестські висновки НАТО 2008 року", через що "не дивно, що президенту Зеленському спочатку було важко приховати своє розчарування".

"Коли "погодяться союзники"? Коли умови "будуть виконані"? Згідно з Бухарестськими висновками, союзники домовилися про все це 15 років тому! Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша невизначеність, наші коливання, наші намагання погнатись за двома зайцями й підштовхнули його до вторгнення".

Саме тому, наголошує експрем’єр Британії, Альянс має якнайшвидше запропонувати чіткий графік вступу України в НАТО – і, додає, Британія здійснює наполегливу непублічну роботу для досягнення цієї мети.

Напередодні Борис Джонсон наголосив, що важливо, аби Захід надавав Україні стабільну підтримку, та застеріг від "втоми від України".