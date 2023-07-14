Митрополит Павло на суді цинічно заявив, що не вважає РФ країною-агресором

Скандальний митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, більш відомий у народі як Паша-"Мерседес", у залі суду відмовився визнавати Росію країною-агресором, оскільки у нього там нібито проживає сестра, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав це на камеру у відповідь на питання журналістів.

"Російську Федерацію не вважаю агресором, бо там живе моя сестра. А ті, хто робить цю агресію — тих засуджую … Я що, свою сестру назву агресором?" — сказав митрополит Павло.

Журналістка декілька разів намагалася перепитати, чи вважає Павло Лебідь Росію країною-агресором. Однак скандальний митрополит відповідав зухвало, а наприкінці нахабно заговорив за її дітей.

"У вас є діти? Ні? Ну, напевно, і не буде після таких справ" , — пригрозив Паша-"Мерседес".

Як повідомлялось, 1 квітня екснамісник Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) заявив, що Служба безпеки України проводить у його будинку обшуки та вручила йому підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ проти України. Його відправили під домашній арешт.

13 липня Служба безпеки України оголосила про нову підозру митрополиту Павлу за новими фактами його протиправної діяльності. Так, за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому заперечив існування України як суверенної держави.