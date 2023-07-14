Залужний про використання озброєння від партнерів: це нам вирішувати, як вбивати ворога

Західні партнери встановили Україні умови використання ракет більшої дальності. Однак тільки українцям варто вирішувати, як їх використовуват, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

Він нагадав, що за ракети дальнього радіуса дії були передані Україні за умови, якщо вони не будуть використані для ударів по території РФ. Тому, за словами Залужного, він використовує зброю українського виробництва для частих ударів через кордон.

"Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю? Дітей, які гинуть, це не хвилює" , - сказав він.

Головнокомандувач вважає, що тільки Україні варто вирішувати як використовувати те чи інше озброєння.

"Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбивати цього ворога. На війні можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Але тільки стільки, скільки буде потрібно" , - підкреслив він.

Storm Shadow / SCALP

11 липня, Макрон заявив про поставки ЗСУ ракет далекого радіусу дії. За його словами, "важливо надіслати сигнал про підтримку України, про єдність НАТО". Як пишуть ЗМІ, йдеться саме про Storm Shadow / SCALP.

Однак за даними ЗМІ, Україна отримає від Франції ракети далекого радіусу дії тільки у випадку, якщо Київ пообіцяє не застосовувати їх проти російської території.

Варто пояснити, що Storm Shadow - британська назва ракети, а французький варіант позначається абревіатурою SCALP-EG.