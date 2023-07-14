Суд арештував на 60 діб генерального секретаря УАФ Запісоцького

Суд арештував на 60 діб підозрюваного в розкраданні коштів генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього без альтернативи застави, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.

Рішення виніс Шевченківський районний суд Львова 14 липня.

Також ухвалено, що застава в розмірі 9 млн 880 тисяч грн, внесена за Запісоцького компанією УАФ Маркетинг в листопаді 2022 року, стягується в дохід держави.

Прокурорами також внесено клопотання про відсторонення Запісоцького від займаної посади. Його суд розгляне найближчим часом.

Суд також має розглянути аналогічне клопотання про відсторонення від посади президента УАФ Андрія Павелка.

13 липня правоохоронці затримали генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього з метою доставити в суд.

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