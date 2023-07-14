Міноборони Білорусі заявило, що погодило із вагнерівцями "дорожню карту"

У Міноборони Білорусі заявили, що виробили і підготували із найманцями ПВК "Вагнер", які тепер тренують білоруських військових, "дорожню карту" щодо підготовки та передачі досвіду, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Міноборони Білорусі.

"До Міністерства оборони надходить безліч звернень з питання подальшої спільної системи підготовки Збройних Сил і бійців ПВК "Вагнер".

Повідомляємо, що військовим відомством і керівництвом компанії вироблено дорожню карту на найближчу перспективу щодо підготовки та передачі досвіду між підрозділами різних родів військ".

Водночас, у білоруському відомстві не повідомили деталі цієї так званої карти.

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