Нафтопромислова корпорація SLB повністю припиняє поставки в Росію

Найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB SLB заявила, що припиняє поставки продукції та технологій у Росію з усіх своїх підприємств через розширення західних санкцій, повідомляє Українська правда.

Про це говорить заява SLB, Reuters.

"SLB надзвичайно серйозно ставиться до своєї відповідальності за дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія залишається солідарною з міжнародним співтовариством у засудженні та закликах до припинення війни в Україні".

SLB, найбільший у світі постачальник нафтових послуг та обладнання, був одним з небагатьох постачальників, які продовжували працювати в нафтовому секторі країни після вторгнення Росії в Україну.

"Вихід з Росії став відповіддю на постійне розширення міжнародних санкцій" , – йдеться у заяві компанії.

Компанія, раніше відома як Schlumberger, заявила, що заборона тепер поширюється на всі її операції по всьому світу, а не лише у Великобританії, США, Європейському Союзі та Канаді.

Нещодавно компанія, зареєстрована в Кюрасао, налічувала 9 600 співробітників, які працювали на провідні російські нафтогазові компанії, такі як "Газпром нефть" і "Роснефть". Ця діяльність приносила 5% річного доходу компанії, що становить близько 28 мільярдів доларів.

У цьому SLB внесла зміни у свою діяльність, щоб дотримуватись вимог санкційних обмежень Заходу щодо передачі нафтового обладнання і технологій. Зміни включали заборону співробітникам Росії доступу до певного програмного забезпечення та систем обміну повідомленнями, а також відокремлення підрозділу від інших операцій.

Що передувало: Нацагентство з питань запобігання корупції у квітні внесло провідну глобальну нафтопромислову компанію SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США до переліку міжнародних спонсорів війни.