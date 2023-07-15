Генштаб: ЗСУ знищили ще 590 окупантів, 5 танків і 24 БпЛА ворога
За минулу добу Сили знищили ще 590 загарбників, 5 танків і 24 БпЛА ворога, повідомляє Українська правда.
Про це говорять дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 237180 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4102 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11) од,
- артилерійських систем – 4463 (+14) од,
- РСЗВ – 680 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 425 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24) од,
- крилатих ракет ‒ 1273 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 664 (+2).