Беларускі Гаюн: Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь

Вранці 15 липня помічено велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР", на яких приїхали вагнерівці, повідомляють партизани з "Білоруського Гаюна", повідомляє Українська правда.

По це повiдомляє "Беларускі Гаюн".

"Сукупність чинників вказує, що це колона ПВК "Вагнер", яка вночі в'їхала в Білорусь із РФ у районі Кричева.

Далі вони прослідували через Рогачов у бік Бобруйська і потім - на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в с. Ціль".

За даними волонтерів, у колоні помічено щонайменше 60 автомобілів, серед яких "пікапи, великі фури, буханки і щонайменше 3 автобуси для перевезення людей".

Зазначається, що колону супроводжувала білоруська поліція.