Reuters: Китай просить ЄС "прояснити" свою позицію щодо спільного партнерства
Китай просить Європейський союз "прояснити" свою позицію щодо спільного стратегічного партнерства. Причиною цього стали заяви лідерів ЄС про зменшення залежності від Пекіна, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Reuters.
Відповідну заяву зробив дипломатичний радник китайського лідера Ван І під час зустрічі з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.
Китайський дипломат наголосив, що Пекін та ЄС повинні зміцнювати комунікацію, взаємну довіру та поглиблювати співпрацю. На його думку, блок не повинен "вагатися" і тим паче не заохочувати відступати від домовленостей.
Також Ван І знову заявив, що Китай у питанні Україні продовжуватиме відігравати "конструктивну роль" у пошуку політичного врегулювання та "сприяти мирним переговорам".
Китай та ЄС
Варто зазначити, що Китай від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не засудив Москву, але продовжує посилювати з Росією економічні відносини.
В ЄС неодноразово наголошували, що Китай повинен вплинути на Росію та сприяти врегулюванню війни в Україні. Президент Франції, прем'єр Іспанії та керівництво Євросоюзу відвідували Пекін, а під час переговорів з Сі Цзіньпіном обговорювали Україну.
Проте не всі країни ЄС підтримують позицію щодо зближення Європи з Китаєм. До прикладу, країни Східної Європи виступають проти цього та наголошують, що Китай підтримує РФ.