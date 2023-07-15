Українці мають право на 100%-ву пільгу на сплату комуналки: хто може оформити

Право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в Україні мають пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Хто має право

Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Водночас членам сім’ї пільговика зазначена пільга не надається.

Пільга залежить від доходу

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (в 2023 році це 3760 грн). Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця визначення такого права.

Необхідні документи

Довідка або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями.

На підставі наданих документів інформація про пільговика вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (Реєстр).

Для призначення пільги пенсіонерам, які перебувають на обліку в Реєстрі, потрібно надати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Як звернутися

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один із способів:

особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

online - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір - 1 189,3 гривень.

На пільги на оплату житлово-комунальних послуг на 2023 рік передбачено 11,6 млрд грн для 1,5 млн сімей. Середній розмір - 631,1 гривень.