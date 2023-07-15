В Україні скасували "ковідні" обмеження. МОЗ відповіло на питання

Після скасування карантинних обмежень, COVID-сертифікати припинили бути обов'язковими під час відвідувань публічних місць, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Що з COVID-сертифікатами?

"Використання та наявність сертифіката на території України відтепер є не обов’язковими - більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць" , - пише пресслужба.

Водночас під час планування закордонної поїздки - важливо заздалегідь дізнатися правила в’їзду, оскільки кожна країна самостійно приймає рішення щодо запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб.

Що з вакцинацією проти COVID-19?

Вакцинацію можна провести згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. Вона може бути рекомендованою, проте не обовʼязковою.

"Згідно з позиціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), в Україні пацієнти можуть отримати передусім базовий курс вакцинації (дві дози для дводозних вакцин та одна доза для однодозної Jcovden (раніше Janssen))" , - додає МОЗ.

Для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму рекомендовано отримання бустерних доз. Наразі це може бути 2 курси ревакцинації. Водночас рішення щодо 3 ревакцинації НТГЕІ розгляне на своєму найближчому засіданні.

Чи потрібен у разі планової госпіталізації негативний результат тестування на COVID-19?