"Вагнер" у Білорусі: прикордонники відстежують рухи російських найманців
Державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК "Вагнер", українські правоохоронці будуть ретельно відстежувати їхні кроки на території цієї країни, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
"Як ми повідомляли раніше, зважаючи на заяви і риторику білоруського керівництва в питанні прийому російських найманців та облаштування місць для їхнього розміщення не можна було виключати, що рано чи пізно в Білорусі вони все ж з’являться.
Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії.
В свою чергу ми продовжуємо відстежувати цю ситуацію, аби розуміти всі місця, де вони будуть дислокуватися, яка кількість їх буде і які завдання вони виконуватимуть".
Що передувало: Вранці 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР", на яких приїхали "вагнерівці", повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".